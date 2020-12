I moralisti contro il piacere in realtà non ne sono affatto insensibili. E questo vale anche in Europa (Di giovedì 10 dicembre 2020) “I buoni lottano per salvare il mondo. Le loro crociate si chiamano ‘progetti’, il loro Dio è la legalità“. Con questo incipit Luca Rastello ci ha insegnato a smascherare i bassifondi melmosi sui quali edificano i loro altari tanti moralisti. József Szájer è solo l’ultimo di una serie di feroci Savonarola colti con le mani nella pasta di quel piacere che ai quattro venti sbandierano di voler combattere come nequizia mortale e peccaminosa. Basta andare indietro con la memoria per rammentare di politici inneggianti alla famiglia tradizionale pescati nelle retate notturne anti prostituzione, cavalieri della lotta alla pedofilia sorpresi mentre adescavano ragazzini, intellettuali che dissertano di morigeratezza dei costumi e fedeltà coniugale beccati a letto con le giovani allieve o i soldi in mano, pretesi rigorosamente in nero. C’è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) “I buoni lottano per salvare il mondo. Le loro crociate si chiamano ‘progetti’, il loro Dio è la legalità“. Conincipit Luca Rastello ci ha insegnato a smascherare i bassifondi melmosi sui quali edificano i loro altari tanti. József Szájer è solo l’ultimo di una serie di feroci Savonarola colti con le mani nella pasta di quelche ai quattro venti sbandierano di voler combattere come nequizia mortale e peccaminosa. Basta andare indietro con la memoria per rammentare di politici inneggianti alla famiglia tradizionale pescati nelle retate notturne anti prostituzione, cavalieri della lotta alla pedofilia sorpresi mentre adescavano ragazzini, intellettuali che dissertano di morigeratezza dei costumi e fedeltà coniugale beccati a letto con le giovani allieve o i soldi in mano, pretesi rigorosamente in nero. C’è un ...

