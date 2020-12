‘Gf Vip 5’, Andrea Zelletta racconta come ha aggirato il regolamento durante la sua partecipazione a ‘Uomini e Donne’ (Di giovedì 10 dicembre 2020) Andrea Zelletta ha parlato spesso della sua avventura a Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Spinto dalla mancanza della fidanzata Natalia Paragoni, l’ex tronista del dating show di Canale 5 parla sempre di lei, di come si sono conosciuti e innamorati, del loro percorso nel programma e di come è il loro amore adesso lontano dalle telecamere. Ieri sera, tornando a chiacchierare con i suoi compagni di avventura del programma di Maria De Filippi, Andrea ha rivelato anche qualche dettaglio inedito. come, infatti, ormai è noto, i tronisti durante il loro percorso non possono utilizzare Instagram, ma Zelletta ha rivelato di aver arginato il divieto creandosi un account fake con cui poteva seguire, anche a distanza, i movimenti delle sue ... Leggi su isaechia (Di giovedì 10 dicembre 2020)ha parlato spesso della sua avventura a Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello Vip 5. Spinto dalla mancanza della fidanzata Natalia Paragoni, l’ex tronista del dating show di Canale 5 parla sempre di lei, disi sono conosciuti e innamorati, del loro percorso nel programma e diè il loro amore adesso lontano dalle telecamere. Ieri sera, tornando a chiacchierare con i suoi compagni di avventura del programma di Maria De Filippi,ha rivelato anche qualche dettaglio inedito., infatti, ormai è noto, i tronistiil loro percorso non possono utilizzare Instagram, maha rivelato di aver arginato il divieto creandosi un account fake con cui poteva seguire, anche a distanza, i movimenti delle sue ...

fanpage : Protesta sui social per i voti che sarebbero arrivati dal Brasile per salvare Rosalinda Cannavò - peppe844 : #GFVIP GF Vip, concorrente a rischio squalifica: Signorini sta valutando. Ecco di chi si tratta - Novella_2000 : Richiesta la squalifica per un concorrente? Alfonso Signorini parla di “analisi dell’audio e verifica in corso” (VI… - lamescolanza : Gf Vip, Patrizia de Blanck non va da Barbara D’Urso: «Ha fatto sempre l’amica, in prima fila per cercare di affossa… - roxy17835655 : @RitaX86 il seguito di tommaso è enorme, franceska l'ha fatta fuori il gf ma è passato in sordina perchè non è amat… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip GF Vip, Andrea Zelletta si confessa: "Gravi difficoltà ...

Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP, si è confessato e ha raccontato del suo difficile passato a Massimiliano Morra. Andrea Zelletta è uno dei...

Andrea Zelletta svela: "Ebbi un profilo fake a Uomini e ...

Andrea Zelletta ha però ammesso nella casa del Gf Vip di non essersi attenuto a tale richiesta, precisando: “Ho avuto il profilo fake per quattro mesi quando facevo U&D”, aggirando così le regole del dating show di Canale 5.

GF Vip, Andrea Zelletta sbrocca in dialetto contro gli autori

Deve averlo pensato Andrea Zelletta, ex tronista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Dopo un diverbio con la regia, il bel tarantino perde la calma e alza la voce in diretta sul canale Mediaset Extra. GF Vip 5, Andrea Zelletta sbrocca in dialetto pugliese contro gli autori No, il fiato addosso non piace a nessuno.

Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello VIP, si è confessato e ha raccontato del suo difficile passato a Massimiliano Morra. Andrea Zelletta è uno dei...Andrea Zelletta ha però ammesso nella casa del Gf Vip di non essersi attenuto a tale richiesta, precisando: “Ho avuto il profilo fake per quattro mesi quando facevo U&D”, aggirando così le regole del dating show di Canale 5.Deve averlo pensato Andrea Zelletta, ex tronista e attuale concorrente del Grande Fratello Vip 5. Dopo un diverbio con la regia, il bel tarantino perde la calma e alza la voce in diretta sul canale Mediaset Extra. GF Vip 5, Andrea Zelletta sbrocca in dialetto pugliese contro gli autori No, il fiato addosso non piace a nessuno.