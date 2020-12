Fabrizio Corona contro Lapo: “Se succedeva a me era spaccio internazionale” (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il nuovo caso mediatico che vede protagonista Lapo Elkann ha scatenato la reazione di Fabrizio Corona, le accuse attraverso i social. Fabrizio Corona (Instagram)Sta tenendo bando nelle ultime ore una notizia che vede ancora protagonista Lapo Elkann. Un episodio che riguarda i primi di settembre, ma che sta trovando ampio spazio sugli organi di informazione proprio in queste ore. Il rampollo di casa Agnelli, infatti, è stato trovato in possesso di cocaina ad un controllo delle forze dell’ordine – riporta Il Fatto Quotidiano – il 12 settembre scorso tra Portofino e Santa Margherita. Un episodio che si è andato a sommare ad un altro fermo. Pochi kilometri prima, infatti, lo stesso Lapo era stato fermato per eccesso di velocità su una ... Leggi su kronic (Di giovedì 10 dicembre 2020) Il nuovo caso mediatico che vede protagonistaElkann ha scatenato la reazione di, le accuse attraverso i social.(Instagram)Sta tenendo bando nelle ultime ore una notizia che vede ancora protagonistaElkann. Un episodio che riguarda i primi di settembre, ma che sta trovando ampio spazio sugli organi di informazione proprio in queste ore. Il rampollo di casa Agnelli, infatti, è stato trovato in possesso di cocaina ad unllo delle forze dell’ordine – riporta Il Fatto Quotidiano – il 12 settembre scorso tra Portofino e Santa Margherita. Un episodio che si è andato a sommare ad un altro fermo. Pochi kilometri prima, infatti, lo stessoera stato fermato per eccesso di velocità su una ...

LadyNews_ : #FabrizioCorona smentisce il matrimonio con #LiaDelGrosso - Jspeed93 : @JosseM85 20 anni di galera non glieli toglie nessuno. Quando uscirà andrà in giro cantando 'viva la libertà' come… - Ted0foro : @Federic49238225 @GiorgiaMeloni Dando per certo che ci fosse un accordo che non sempre c'è. Ma ripeto, programma a… - Ted0foro : @Banto000 @Federic49238225 @GiorgiaMeloni Spesso. E non credendo sia questo il caso, proprio per le mascherine, ti… - Ted0foro : @Banto000 @Federic49238225 @GiorgiaMeloni Sì è etica pubblica. Quella mancata della Gruber in una trasmissione tele… -