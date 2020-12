“È stato accoltellato”. Paura per il vip: si presenta ferito e racconta tutto. Ma lui non è uno qualsiasi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per chi non lo sapesse la madre di Neymar, Nadine Goncalves (54), è fidanzata con il modello Tiago Ramos (24). La mamma del calciatore brasiliano e il suo giovane toyboy, hanno una relazione un po’ burrascosa (si sono lasciati e ripresi diverse volte e si sono picchiati pubblicamente). Ora però il ragazzo fa preoccupare i fan perché è stato accoltellato in un ristorante di Cancun. Tiago e Nadine si erano recati in Messico la scorsa settimana dopo che la madre di Neymar aveva dato alla loro relazione una seconda possibilità concedendosi una vacanza in un resort. Ma cosa è successo? Il modello 24enne ha pubblicato una storia su Instagram dopo uno scontro con un gruppo di tre uomini, mostrando il sangue sul collo e sul petto. “Sono quasi morto per qualcosa che non ho fatto. Sono andato al ristorante e ho ordinato un piatto di carne. Non so cosa sia successo. Non ho fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Per chi non lo sapesse la madre di Neymar, Nadine Goncalves (54), è fidanzata con il modello Tiago Ramos (24). La mamma del calciatore brasiliano e il suo giovane toyboy, hanno una relazione un po’ burrascosa (si sono lasciati e ripresi diverse volte e si sono picchiati pubblicamente). Ora però il ragazzo fa preoccupare i fan perché èaccoltellato in un ristorante di Cancun. Tiago e Nadine si erano recati in Messico la scorsa settimana dopo che la madre di Neymar aveva dato alla loro relazione una seconda possibilità concedendosi una vacanza in un resort. Ma cosa è successo? Il modello 24enne ha pubblicato una storia su Instagram dopo uno scontro con un gruppo di tre uomini, mostrando il sangue sul collo e sul petto. “Sono quasi morto per qualcosa che non ho fatto. Sono andato al ristorante e ho ordinato un piatto di carne. Non so cosa sia successo. Non ho fatto ...

Ultime Notizie dalla rete : stato accoltellato” Monza, paura per Vittorio Brumotti: è stato accoltellato

Condividi. Paura per Vittorio Brumotti, il giornalista di Striscia La Notizia è stato accoltellato a Monza. Stava lavorando ad un servizio legato allo spaccio di droga; aggredito anche il cameraman.

Stefano Bettarini: “Mi suonarono alla porta per dirmi 'è ...

Stefano Bettarini: “Mi suonarono alla porta per dirmi ‘è stato accoltellato’”. Il racconto dell’aggressione del figlio. ... e poi hai paura che accada di nuovo.

Milano, ragazzino di 17 accoltellato con un coccio di ...

Paura per un 17enne domenica sera a Milano, il giovanissimo è stato accoltellato al collo con il coccio di una bottiglia durante una lite scoppiata in strada per motivi che per i carabinieri sono...

