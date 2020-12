Christopher Nolan è un fan di Fast and Furious, ecco quali sono i suoi film preferiti (Di giovedì 10 dicembre 2020) A quanto pare Christopher Nolan ha dei gusti molto variegat in fatto di cinema, ed è anche un fan del franchise di Fast and Furious: ecco quali sono i suoi film preferiti della saga con Vin Diesel. Forse non ve lo aspettereste da Christopher Nolan, o forse sì (insomma, perché no?), ma il regista di Tenet e Il Cavaliere Oscuro è un grande fan di uno dei franchise più popolari in circolazione: Fast and Furious. Il filmmaker ha infatti rivelato durante il podcast di Josh Horowitz "Happy, Sad, Confused" (via CinemaBlend) che i suoi gusti cinematografici spaziano molto, e tra questi ha una posizione particolarmente ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 10 dicembre 2020) A quanto pareha dei gusti molto variegat in fatto di cinema, ed è anche un fan del franchise dianddella saga con Vin Diesel. Forse non ve lo aspettereste da, o forse sì (insomma, perché no?), ma il regista di Tenet e Il Cavaliere Oscuro è un grande fan di uno dei franchise più popolari in circolazione:and. Ilmaker ha infatti rivelato durante il podcast di Josh Horowitz "Happy, Sad, Confused" (via CinemaBlend) che igusti cinematografici spaziano molto, e tra questi ha una posizione particolarmente ...

