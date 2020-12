Buccino | Morriello FdI | “Ignobile il trattamento riservato ai giudici onorari | Bonafede intervenga”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – “non resti sordo davanti alle richieste della magistraturaa italiana privata quotidianamente di tutele e di diritti”. Si rivolge così, al ministro della giustizia Alfonso, l’avvocato penalista salernitano e dirigente di Fratelli d’Italia, Vincenzo, che questa mattina si è schierato insieme a decine di avvocati in segno di solidarietà, accanto aidi pace di, Roccadaspide, Polla e Sala Consilina, riuniti in un flash mob che si è svolto nel piazzale antistante il Palazzo del giudice di pace di. Lì la magistraturaa salernitana si è fermata per 15 minuti, in piedi, in silenzio, distanziata secondo le norme anti Covid-19 con una ...