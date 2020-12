“A Stoccolma terapie intensive piene al 99%” | l’allarme del direttore sanitario in Svezia | “Ci serve aiuto | basta rimpatriate”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Ilregionale, Björn Eriksson, ha lanciatosulla situazione dellenella capitale svedese. I circa 160 letti attualmente disponibili, ha spiegato al quotidiano The Local Sweden, sono occupati al 99%, più della metà (89 martedì e 83 mercoledì) da pazienti Covid. È la prima volta che le strutture sanitarie della capitale svedese finiscono sotto una tale pressione, visto che, spiega il quotidiano, nonostante in primavera si siano raggiunti i 230 pazienti in rianimazione, allora erano già stati predisposti ospedali da campo e nuove strutture, oltre alla sospensione di alcune cure non essenziali e altre misure emergenziali, che avevano aumentato la disponibilità di posti letto. Per questo Eriksson ha lanciato una richiesta di ...

Il modello svedese, che non ha mai previsto misure di contenimento severe, viene usato come esempio del controllo dei contagi da chi si schiera contro lockdown e dispositivi di protezione. Ma davvero.Covid, in Svezia terapie intensive piene al 99%: mai così. Lo ha annunciato il direttore sanitario regionale, Bjorn Eriksson ...I reparti di terapia intensiva di Stoccolma sono pieni al 99%. A lanciare l'allarme è oggi il responsabile sanitario della regione della capitale svedese, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa ...Svezia, terapie intensive al collasso a Stoccolma: «Occupazione al 99%» I letti di terapia intensiva nella capitale svedese sono pieni al 99 per cento, occupati da pazienti Covid e no. Il ...I reparti di terapia intensiva di Stoccolma sono pieni al 99%. A lanciare l'allarme è oggi il responsabile sanitario della regione della capitale svedese, Bjorn Eriksson, in una conferenza stampa ...