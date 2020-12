Vaccino Pfizer-Biontech, nel Regno Unito sconsigliato a chi ha storia allergica seria (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Autorità britannica del farmaco (MHRA) ha raccomandato di non somministrare il Vaccino anti-Covid di Pfizer–Biontech ai pazienti con una storia allergica pregressa importante. L’avviso si è reso necessario dopo che ieri due operatori sanitari delle diverse centinaia di persone con cui si è dato avvio alla campagna di vaccinazione nel Paese avevano hanno una reazione allergica alla prima delle due iniezioni previste. I due – entrambe quarantenni e con una storia molto seria di allergie alle spalle, soliti a portare con loro una dose di adrenalina, ha spiegato la BBC – ora stanno bene. Una portavoce della Pfizer dopo la diffusione della notizia ha rassicurato sulla qualità del Vaccino, definendolo “ben ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Teleborsa) – L’Autorità britannica del farmaco (MHRA) ha raccomandato di non somministrare ilanti-Covid diai pazienti con unapregressa importante. L’avviso si è reso necessario dopo che ieri due operatori sanitari delle diverse centinaia di persone con cui si è dato avvio alla campagna di vaccinazione nel Paese avevano hanno una reazionealla prima delle due iniezioni previste. I due – entrambe quarantenni e con unamoltodi allergie alle spalle, soliti a portare con loro una dose di adrenalina, ha spiegato la BBC – ora stanno bene. Una portavoce delladopo la diffusione della notizia ha rassicurato sulla qualità del, definendolo “ben ...

