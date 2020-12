Tommaso Zorzi Vorrei fare l’imprenditore digitale | un Chiaro Ferragno!

(Di giovedì 10 dicembre 2020)ospite a Seconda Vita di Gabriele Parpiglia rivela: "Mi fingevo etero per far tacere gli altri" fino a quando poi a 18 anni tutto è cambiato dopo un viaggio a Londra

Nella Casa del GF VIP le emozioni ed i colpi di scena continuano a susseguirsi. Nelle ultime ore, Stefania Orlando si è confidata a lungo con Maria Teresa Ruta ...Sonia Lorenzini entrerà nel GfVip il prossimo veneredì 11 dicembre. Nelle stories ha risposto ad alcune domande dei suoi fan ...

Tommaso Zorzi era molto legato alla nonna, scomparsa nel maggio scorso.Un lutto che lo ha colpito profondamente e che ha voluto condividere sui social con un toccante messaggio ai follower. “Era la mia complice“, ha detto tra le lacrime in quella occasione, ricordando il suo intenso legame con lei. La vita privata di Tommaso Zorzi. La vita privata di Tommaso Zorzi è balzata spesso all ...

Tommaso Zorzi è un influencer e creator originario di Milano, noto al pubblico per essere un volto ricorrente di Riccanza e per aver partecipato a Pechino Express.E’ uno dei giovani più ricchi d’Italia ed è stato protagonista anche dell’ultimo Riccanza Deluxe.Dal 14 settembre è uno degli inquilini della casa del Grande Fratello VIP 2020 ed è una presenza che divide, sia fuori che ...

