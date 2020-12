Stanchart lancia il trading crypto per investitori istituzionali

Leggi su invezz

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Standard Chartered Bank con sede a Londra ha riunito un gruppo di scambi di criptovalute perre una piattaformaper. Due fonti che hanno familiarità con i piani della banca hanno svelato questa notizia l’8 dicembre, notando che la piattaforma di criptovaluta comprende cinque dei più grandi trader over-the-counter (OTC) e quattro principali exchange. Secondo quanto riferito, le aziende coinvolte in questo progetto includono, ma non sono limitate a LMAX ed ErisX. Anche METACO, un custody con sede in Svizzera in cui la banca ha investito, sosterrà questa iniziativa. Oltre alle società di cui sopra, anche Cobalt, un fornitore di tecnologia dicon sede nel Regno Unito, che ha Standard Chartered come investitore, farà parte del progetto crittografico ...