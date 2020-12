Real Sociedad, Monreal: «Partita speciale, vogliamo dominare il gioco» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nacho MonReal ha parlato alla vigilia di Napoli-Real Sociedad Nacho MonReal, difensore della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Partita di Europa League contro il Napoli. «Sarà una Partita speciale, ci giochiamo la qualificazione contro degli avversari molto forti. Tuttavia stiamo facendo un buon calcio ed abbiamo buone sensazioni. Faremo di tutto, se siamo precisi davanti alla porta potremo fare un ottimo risultato. Nella gara di andata forse meritavamo noi di vincere, ma alla fine abbiamo perso. Domani dovremo fare il nostro gioco, dominare il gioco ed essere precisi davanti alla porta». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nacho Monha parlato alla vigilia di Napoli-Nacho Mon, difensore della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia delladi Europa League contro il Napoli. «Sarà una, ci giochiamo la qualificazione contro degli avversari molto forti. Tuttavia stiamo facendo un buon calcio ed abbiamo buone sensazioni. Faremo di tutto, se siamo precisi davanti alla porta potremo fare un ottimo risultato. Nella gara di andata forse meritavamo noi di vincere, ma alla fine abbiamo perso. Domani dovremo fare il nostroiled essere precisi davanti alla porta». Leggi su Calcionews24.com

