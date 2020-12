Napoli-Real Sociedad domani in tv in chiaro. Canale, orario e come vederla in diretta streaming (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli si gioca il passaggio del turno contro la Real Sociedad. I partenopei con una vittoria o un pareggio sarebbero certi dell’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. In caso di sconfitta la squadra di Gattuso potrebbe comunque tirare un sospiro di solievo qualora l’AZ Alkmaar non dovesse battere il Rijeka. L’incontro in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18:55, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e su TV8, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo Reale, pagelle e highlights al termine SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Allo Stadio Diego Armando Maradona ilsi gioca il passaggio del turno contro la. I partenopei con una vittoria o un pareggio sarebbero certi dell’accesso ai sedicesimi di finale di Europa League. In caso di sconfitta la squadra di Gattuso potrebbe comunque tirare un sospiro di solievo qualora l’AZ Alkmaar non dovesse battere il Rijeka. L’incontro in programma giovedì 10 dicembre alle ore 18:55, sarà trasmesso intv su Sky Sport Uno e su TV8, oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempoe, pagelle e highlights al termine SportFace.

