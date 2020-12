Mobilità, consegnate al governo le proposte della Carta di e_mob (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Dalle politiche per favorire l'acquisto di veicoli elettrici alle proposte per agevolare la ricarica fino a quelle riguardanti il trasporto pubblico e la logistica green. È stata consegnata ai vertici del governo, al Parlamento e ai decisori politici degli enti locali la Carta di e mob 2020, il documento contenente le proposte per agevolare la transizione verso la decarbonizzazione nel settore della Mobilità. Una serie di soluzioni nate durante le tre giorni di e mob, svoltasi in modalità digitale dal 9 all'11 novembre, ed elaborate dopo la consultazione di aziende, istituti di ricerca e altri attori del settore trasporti. Una Carta richiesta dagli stessi rappresentanti del governo, per valutare le proposte ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Dalle politiche per favorire l'acquisto di veicoli elettrici alleper agevolare la ricarica fino a quelle riguardanti il trasporto pubblico e la logistica green. È stata consegnata ai vertici del, al Parlamento e ai decisori politici degli enti locali ladi e mob 2020, il documento contenente leper agevolare la transizione verso la decarbonizzazione nel settore. Una serie di soluzioni nate durante le tre giorni di e mob, svoltasi in modalità digitale dal 9 all'11 novembre, ed elaborate dopo la consultazione di aziende, istituti di ricerca e altri attori del settore trasporti. Unarichiesta dagli stessi rappresentanti del, per valutare le...

