Mes, Salvini: 'Conte si metta la mano sul cuore, a Natale c'è chi ha bisogno d'affetto' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'Conte si metta la mano sul cuore, a Natale c'è chi ha bisogno di affetto'. Lo ha detto il leader della Lega durante le dichiarazioni di voto in Senato dopo le comunicazioni del premier Conte sul Mes. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 9 dicembre 2020) 'silasul, ac'è chi hadi'. Lo ha detto il leader della Lega durante le dichiarazioni di voto in Senato dopo le comunicazioni del premiersul Mes. ...

matteosalvinimi : #Salvini: MES è come 'Robin Hood al contrario': toglie soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi ch… - LegaSalvini : ALLA FINE, ANCHE PER I 5STELLE, LA POLTRONA È LA POLTRONA. ANDARE ALLE URNE, CON L’ATTUALE LEGGE ELETTORALE E IN PI… - M5S_Camera : ?? Oggi non si vota per attivare il #MES ma per un nuovo protagonismo dell'Italia in Europa Concentriamoci sul… - Emrys77 : RT @LegaSalvini: #MES, #SALVINI: 'ROBIN HOOD AL CONTRARIO, SALVA BANCHE TEDESCHE' - SplendorSolis00 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: MES è come 'Robin Hood al contrario': toglie soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che n… -