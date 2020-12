Lapo Elkann fermato perché in possesso di cocaina (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lapo Elkann fermato dalla polizia perché in possesso di 4 grammi di cocaina. L'episodio, raccontato da Il Fatto Quotidiano, risalirebbe al mese di settembre: la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per detenzione di sostanze stupefacenti.Lapo Elkann in possesso di cocainacaption id="attachment 1062817" align="alignnone" width="607" Lapo Elkann (getty images)/captionLo scorso 12 settembre Lapo Elkann è stato fermato perché trovato in possesso di 4 grammi di cocaina. Da quanto si apprende l'imprenditore sarebbe stato fermato due volte tra Portofino e Santa ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020)dalla poliziaindi 4 grammi di. L'episodio, raccontato da Il Fatto Quotidiano, risalirebbe al mese di settembre: la Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per detenzione di sostanze stupefacenti.indicaption id="attachment 1062817" align="alignnone" width="607"(getty images)/captionLo scorso 12 settembreè statotrovato indi 4 grammi di. Da quanto si apprende l'imprenditore sarebbe statodue volte tra Portofino e Santa ...

