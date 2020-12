L' abisso della violenza di genere

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Erika Pomella Io sono l'è il nuovo romanzo di Donato Carrisi. Un thriller dal ritmo serratissimo in cui si affronta un tema purtroppo molto attuale: ladiA un anno di distanza da La Casa delle Voci, Donato Carrisi torna con un nuovo romanzo, Io sono l'in cui lo scrittore e regista racconta l'orroresulle donne usando una struttura molto simile a quella delle favole. Non c'è il c'era una volta delle narrazioni favolistiche, ma il tono che pervade il romanzo è di quello tipico delle allegorie, dove ogni personaggio quasi smette di essere tale e si nasconde dietro una maschera che ha il compito di rappresentare un vizio o una virtù. Ed è per questo che, per la maggior parte di Io sono l'i protagonisti ...