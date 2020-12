La Triennale di Milano lancia un concorso per riprogettare il carcere di San Vittore (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - 'riprogettare' alcuni spazi del carcere milanese di San Vittore con idee e progetti chiesti attraverso un concorso. E' l'iniziativa lanciata dalla Triennale Milano e dalla Casa Circondariale per dare "spazio alla bellezza" e rivolta a progettisti, architetti, designer, urbanisti e ingegneri "con l'obiettivo di promuovere una nuova concezione di casa circondariale" per "cambiarne la percezione e migliorarne la funzionalità". In parallelo al concorso di idee, grazie al coinvolgimento di Fondazione Maimeri e con il supporto di Shifton e dell'Associazione Amici della Nave, viene sviluppata una ricerca sul campo per individuare i bisogni di chi nel carcere vive e lavora quotidianamente, ma anche le esigenze della Casa Circondariale ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 dicembre 2020) AGI - '' alcuni spazi delmilanese di Sancon idee e progetti chiesti attraverso un. E' l'iniziativata dallae dalla Casa Circondariale per dare "spazio alla bellezza" e rivolta a progettisti, architetti, designer, urbanisti e ingegneri "con l'obiettivo di promuovere una nuova concezione di casa circondariale" per "cambiarne la percezione e migliorarne la funzionalità". In parallelo aldi idee, grazie al coinvolgimento di Fondazione Maimeri e con il supporto di Shifton e dell'Associazione Amici della Nave, viene sviluppata una ricerca sul campo per individuare i bisogni di chi nelvive e lavora quotidianamente, ma anche le esigenze della Casa Circondariale ...

Lo scopo, per Il direttore Siciliano "è portare un pò di bellezza e suscitare sensazioni piacevoli ed emozioni positive. E generare un senso di riflessione costruttiva".

Wanted Zone. In sala virtuale alle 21 del 9 e 13 dicembre Alvar Alto, geniale architetto

Mercoledì 9 e domenica 13 dicembre alle ore 21:00 sarà presentato in anteprima sulla piattaforma on demand Wanted Zone il documentario sul celebre architetto finlandese, AALTO, diretto da Virpi Suutar ...

