Israeliani e palestinesi | torna la normalizzazione

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mentre Israele pare avviarsi verso le ennesime elezioni anticipate, l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), che controlla almeno in parte la Cisgiordania, procede speditamente verso ladei rapporti con Israele, interrotti dopo l’annuncio del Piano di Pace Trump, il cosiddetto “Deal of the century”, del gennaio scorso, che prevedeva l’annessione del 30% della Cisgiordania da parte di Israele. L’annuncio è stato dato lo scorso 17 novembre dal ministro palestinese per gli affari civili, Hussein al-Sheikh, con un tweet che comunicava che “Le relazioni con Israele ritorneranno come prima”, dopo che il presidente Mahmoud Abbas aveva ricevuto conferma che Israele restava impegnata al rispetto dei passati accordi con i. La controparte israeliana nelle trattative che hanno condotto a questo importante passo è stato l’Ufficiale ...