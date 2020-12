‘Imparare dall’emergenza per rilanciare il Ssn’ | il 10 dicembre parte il Congresso Sifo

Leggi su dire

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) ROMA – L’epidemia di SARS-CoV.2 pone tutto il mondo – cittadini, operatori, istituzioni, organizzazioni internazionali, accademia – a confronto con masse imponenti di numeri e con quantitativi immensi di dati. In questa quotidianita’ cosi’ costantemente monitorata e trasformata in “statistica”, occorre domandarsi se sia il “sistema sanitario” che il “sistema paese” siano attualmente in grado di trasformare il dato in informazione reale, facendo poi discendere scelte politiche e sanitarie efficaci. Su questo interrogativo la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO ha incentrato il suo XLI Congresso nazionale, che si tiene in formato digitale dal 10 al 12 dicembre con il titolo Dai Dati all’Informazione: nuovo paradigma per l’Assistenza Farmaceutica e il SSN. Imparare dall’emergenza per cambiare (www.congressosifo.com). ‘IMPARARE DALL’EMERGENZA PER CAMBIARE’