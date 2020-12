Il Cashback non funziona: l’app IO è ancora in tilt (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere», oppure «Stiamo configurando il Cashback: potrebbero esserci disservizi». Questo sono alcune delle diciture apparse con l’utilizzo del sistema Cashback, che debutta generando sin da subito problemi. I malfunzionamenti del sistema Cashback Molte persone hanno iniziato sin da ieri lo shopping natalizio. Con il malfunzionamento dell’app, però, sono tante le preoccupazioni per cui ancora non si sia riusciti ad accumulare punti utili per il rimborso in arrivo nel mese di febbraio. Nonostante questo, l’app «IO» rassicura che se i metodi di pagamento sono stati salvati in “portafoglio”, ma sono segnalate difficoltà, le transazioni saranno comunque registrate ai fini utili del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) «Non è stato possibile caricare i metodi di pagamento, riprova per piacere», oppure «Stiamo configurando il: potrebbero esserci disservizi». Questo sono alcune delle diciture apparse con l’utilizzo del sistema, che debutta generando sin da subito problemi. I malmenti del sistemaMolte persone hanno iniziato sin da ieri lo shopping natalizio. Con il malmento del, però, sono tante le preoccupazioni per cuinon si sia riusciti ad accumulare punti utili per il rimborso in arrivo nel mese di febbraio. Nonostante questo,«IO» rassicura che se i metodi di pagamento sono stati salvati in “portafoglio”, ma sono segnalate difficoltà, le transazioni saranno comunque registrate ai fini utili del ...

BentivogliMarco : Quando l'innovazione la si ingaggia in qualche aperitivo e' normale usare il digitale con approccio burocratico.… - IOitaliait : Nel giorno di avvio del #Cashback, il traffico su #IOapp si conferma molto intenso per l’enorme volume di richieste… - marcobardazzi : L’Italia riassunta in due app: IMMUNI: “Perché devo installarla? E la mia privacy? Chi controlla i dati? Che vuol… - madovevado : Su @IOitaliait non è ancora possibile registrare un metodo di pagamento. Credo di poter fare a meno, per ora, del #cashback. Saluti. - byb80 : @King_of_Clouds Poiché non spendi nulla nell’attesa è come se fosse un cashback del 100%! -