Giove e Saturno stanno per avvicinarsi in una congiunzione che non vediamo dal 1226 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Immagine: Nasa) Giove e Saturno si sono finalmente raggiunti e il prossimo 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno, appariranno nei nostri cieli a meno di un decimo di grado di distanza. In pratica potrebbero sembrare un unico brillante pianeta. La Grande congiunzione (così viene chiamato l’allineamento dei due giganti gassosi del Sistema Solare) del 2020 è un evento raro, riferiscono gli esperti, che non si vedeva dal Medio Evo. Due decenni di inseguimento La congiunzione in astronomia è il fenomeno per cui i corpi celesti si allineano (più tecnicamente hanno la stessa ascensione retta o la stessa longitudine) rispetto al nostro punto di osservazione. Quando gli oggetti in questione sono Giove e Saturno, i due giganti gassosi del nostro Sistema solare, si parla di Grande ... Leggi su wired (Di mercoledì 9 dicembre 2020) (Immagine: Nasa)si sono finalmente raggiunti e il prossimo 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno, appariranno nei nostri cieli a meno di un decimo di grado di distanza. In pratica potrebbero sembrare un unico brillante pianeta. La Grande(così viene chiamato l’allineamento dei due giganti gassosi del Sistema Solare) del 2020 è un evento raro, riferiscono gli esperti, che non si vedeva dal Medio Evo. Due decenni di inseguimento Lain astronomia è il fenomeno per cui i corpi celesti si allineano (più tecnicamente hanno la stessa ascensione retta o la stessa longitudine) rispetto al nostro punto di osservazione. Quando gli oggetti in questione sono, i due giganti gassosi del nostro Sistema solare, si parla di Grande ...

SalvatoreParadi : RT @La_Lettura: Incontri celesti. Nel Tema del Giorno dell'App e su pc, il focus di @idaBozzi sulle congiunzioni astrali. E su «la Lettura»… - Chiara_Sidera : RT @astroperinaldo: Non saltate all'ultima pagina del libro ?? Non aspettate il culmine della storica congiunzione tra #Giove e #Saturno, lo… - BianchiLella : RT @Sanfello: Dopo la cometa il 21 ci sarà una spettacolare congiunzione di Giove e Saturno, come non si vedeva dal XVII sec. Se volete pot… - nadiya_speranza : QUESTO ARTOCOLO - QNuovo : Comunque, dal 17 dicembre non ho più Saturno contro e passa in positivo pure Giove... So cazzi vostra. -

Ultime Notizie dalla rete : Giove Saturno Il 21 dicembre Giove e Saturno faranno una cosa che non si vedeva da 800 anni Notizie scientifiche.it Giove e Saturno stanno per avvicinarsi in una congiunzione che non vediamo dal 1226

Giove e Saturno si sono finalmente raggiunti e il prossimo 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno, appariranno nei nostri cieli a meno di un decimo di grado di distanza. In pratica potrebbero ...

L’anima irrequieta dei pianeti

Shakespeare ha sempre ragione, anche in materia di astronomia. La sua espressione giocosa “Per Giove” («By Jove, I always took three threes for nine»), apparsa per la prima volta in una sua opera nel ...

Giove e Saturno si sono finalmente raggiunti e il prossimo 21 dicembre, il giorno del solstizio d’inverno, appariranno nei nostri cieli a meno di un decimo di grado di distanza. In pratica potrebbero ...Shakespeare ha sempre ragione, anche in materia di astronomia. La sua espressione giocosa “Per Giove” («By Jove, I always took three threes for nine»), apparsa per la prima volta in una sua opera nel ...