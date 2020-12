Generale Lloyd Austin, è lui il primo afroamericano a capo del Pentagono (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovi tasselli a sorpresa nella squadra del presidente eletto degli Stati Uniti. Joe Biden ha dapprima scelto una donna, Avril Haines, per la prima volta a capo dei servizi segreti, e un’altra donna per la prima volta a capo del Tesoro, Janet Yellen. Adesso il Commander in Chief punta sul primo afroamericano alla guida del Pentagono, cioè a capo dei militari. Biden avrebbe infatti scelto il Generale in pensione Lloyd Austin come segretario alla Difesa. Lo riportano i maggiori media degli Usa, tra cui Politico e la storica emittente Cnn, scrive l’Ansa. Chi è Lloyd Austin Lloyd Austin è stato il numero uno dello Us Central Command e vice capo di stato ... Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Nuovi tasselli a sorpresa nella squadra del presidente eletto degli Stati Uniti. Joe Biden ha dapprima scelto una donna, Avril Haines, per la prima volta adei servizi segreti, e un’altra donna per la prima volta adel Tesoro, Janet Yellen. Adesso il Commander in Chief punta sulalla guida del, cioè adei militari. Biden avrebbe infatti scelto ilin pensionecome segretario alla Difesa. Lo riportano i maggiori media degli Usa, tra cui Politico e la storica emittente Cnn, scrive l’Ansa. Chi èè stato il numero uno dello Us Central Command e vicedi stato ...

