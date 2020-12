Droga: tra i 6 arresti a Roma anche i due fratelli indagati per l'omicidio di Willy (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere , emessa dal gip di Velletri, nei confronti di 6 persone , ritenute responsabili, a vario titolo,... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 9 dicembre 2020) I carabinieri del Comando provinciale dihanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere , emessa dal gip di Velletri, nei confronti di 6 persone , ritenute responsabili, a vario titolo,...

