Cremonese-Ascoli | probabili formazioni e in tv

Cremonese-Ascoli, match valido per l'undicesima giornata di Serie B, si giocherà sabato 12 dicembre 2020 allo stadio Zini. Come arrivano le squadre? Entrambe le formazioni occupano le zone basse della classifica e sono divisi da soli tre punti. i grigiorossi hanno ottenuto nel turno precedente la prima vittoria stagionale cpntro l'Entella che ha consentito d risalire dal penultimo al quart'ultimo posto in classifica.L' Ascoli, fanalino di coda con 5 punti, non ha svoltato nemmeno con l'arrivo in panchina di Delio Rossi, rimediando una brutta sconfiita casalinga nel turno precedente contro il Pescara. Urge una svolta immediata per risalire la china. I possibili schieramenti di Cremonese e Ascoli Bisoli dovrebbe confermare il classico 3-5-2 con Alfonso in porta, Bianchetti, ...

