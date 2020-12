Caso Suarez, la rettrice Grego Bolli e la professoressa Spina non rispondono (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a tenere banco il Caso Suarez. A Perugia in questi giorni è tempo di interrogatori per i principali indagati: la rettrice Giuliana Grego Bolli e la professoressa Stefania Spina, difese dallo stesso avvocato. Entrambe si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Domani sarà invece il turno dell’esaminatore Lorenzo Rocca e del direttore generale Simone Olivieri. Quest’ultimo, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di rispondere alle domande dei p.m. per chiarire la sua posizione. Non dovrebbero essere nuovamente sentiti nei prossimi giorni i due dirigenti della Juventus Fabio Paratici e Federico Cherubini. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Continua a tenere banco il. A Perugia in questi giorni è tempo di interrogatori per i principali indagati: laGiulianae laStefania, difese dallo stesso avvocato. Entrambe si sono avvalse della facoltà di non rispondere. Domani sarà invece il turno dell’esaminatore Lorenzo Rocca e del direttore generale Simone Olivieri. Quest’ultimo, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di rispondere alle domande dei p.m. per chiarire la sua posizione. Non dovrebbero essere nuovamente sentiti nei prossimi giorni i due dirigenti della Juventus Fabio Paratici e Federico Cherubini. SportFace.

