Brexit - Honda | si ferma limpianto di Swindon | mancano i componenti

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Laha deciso di sospendere le attività nello stabilimento inglese dia causa dei pesanti ritardi registrati nelle forniture distica. La Casa giapponese non ha fornito alcuna indicazione sull'eventuale ripresa produttiva alla luce della difficile situazione in atto nel comparto dei servizi di trasporto. L'ormai imminente uscita del Regno Unito dall'Ue, infatti, ha determinato un picco della domanda di beni europei e, come conseguenza, congestionato le infrastrutture portuali portando a un forte rialzo le tariffe di trasporto per qualsiasi merce. La situazione. Lasta monitorando attentamente la situazione per riprendere la produzione il prima possibile, ma non è escluso che le conseguenze dellapossano determinare una sospensione prolungata delle ...