Barcellona-Juventus, Araujo: "Rigore su Ronaldo inventato, non fischiato quello a Messi" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il difensore del Barcellona Ronald Araujo ha rilasciato un'intervista a El Chiringuito, in cui ha criticato la decisione dell'arbitro circa l'assegnazione del primo rigore nella sfida di Champions League contro la Juventus. "Il rigore non c'era, ho rivisto l'episodio in tv: io vinco il duello e lui cade, io sono in vantaggio, quello non è rigore" spiega Araujo, "è impossibile commettere un errore del genere, è un rigore inventato. E su Messi c'era un rigore netto e non l'ha fischiato". SportFace.

