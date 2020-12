Barcellona, Griezmann fa autocritica: “Contro Juventus immagine brutta per noi. Senza corsa, voglia e attitudine giusta. Tutto male” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mastica amaro Antoine Griezmann, attaccante del Barcellona, dopo la sconfitta pesate subita ad opera della Juventus nell'ultima sfida del Girone di Champions League. Vetta del raggruppamento persa e netto il 3-0 con cui la Vecchia Signora si è sbarazzata dei blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo, il centravanti francese ha ammesso la "pochezza" della prova dei suoi confidando come Tutto sia andato male, sopratTutto all'inizio del match.Griezmann: "Mancata attitudine giusta, corsa, attacco e difesa. Tutto..."caption id="attachment 1062773" align="alignnone" width="724" Griezmann (getty images)/captionParole dure quelle di Griezmann che riflette su ciò che è mancato al ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Mastica amaro Antoine, attaccante del, dopo la sconfitta pesate subita ad opera dellanell'ultima sfida del Girone di Champions League. Vetta del raggruppamento persa e netto il 3-0 con cui la Vecchia Signora si è sbarazzata dei blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo, il centravanti francese ha ammesso la "pochezza" della prova dei suoi confidando comesia andato male, sopratall'inizio del match.: "Mancata, attacco e difesa...."caption id="attachment 1062773" align="alignnone" width="724"(getty images)/captionParole dure quelle diche riflette su ciò che è mancato al ...

