**Antitrust: 10 mln multa a HP per limitazioni su cartucce non originali**

Roma, 9 dic. - (Adnkronos) - Multa da 10 milioni di euro dell'Antitrust ad HP Inc e HP Italy: infatti, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accertato, al termine di un procedimento istruttorio, che, da alcuni anni, il colosso dell'informatica ha introdotto in molte stampanti inkjet e laser vendute ai consumatori significative limitazioni all'utilizzo di cartucce di inchiostro/toner non originali. Le due società forniscono apposite istruzioni di autenticazione contenute nel firmware - soprattutto tramite un sistema denominato DS -Dynamic Security - in base alle quali la stampante riconosce le cartucce originali HP e le accetta e invece rifiuta di stampare quando riconosce cartucce non originali o prodotte prima di una certa data.

