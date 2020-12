Alberto Angela, la Rai sospende la messa in onda all’ultimo momento, lo sconcerto dei telespettatori (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cambio di palinsesto in casa Rai. Al posto dello speciale Stanotte con Caravaggio, infatti, mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21.25, andrà in onda la replica di Stanotte a Pompei. Una decisione inaspettata che ha provocato un grande sconcerto nei telespettatori che non vedevano l’ora di vedere la puntata dedicata al pittore. Rai sospende la L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cambio di palinsesto in casa Rai. Al posto dello speciale Stanotte con Caravaggio, infatti, mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21.25, andrà inla replica di Stanotte a Pompei. Una decisione inaspettata che ha provocato un grandeneiche non vedevano l’ora di vedere la puntata dedicata al pittore. Raila L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

BlueBandit_16 : RT @starkbuckz: 'In epoca romana non c'era omo, etero, bi... c'era l'Amore.' -Alberto Angela - CelxenaAshrxver : RT @starkbuckz: 'In epoca romana non c'era omo, etero, bi... c'era l'Amore.' -Alberto Angela - _PuntoZip_ : Stasera in TV: Su Rai1 torna “Stanotte a Pompei”. Uno straordinario viaggio anche in 4k con Alberto Angela - imalive4now : @zaynoxcherriez alberto angela no? - CeccarelliL_ : Stasera in TV: Su Rai1 torna “Stanotte a Pompei”. Uno straordinario viaggio anche in 4k con Alberto Angela -