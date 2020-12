Renzi stoppa il Recovery plan: «Rischio crisi» (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il Recovery plan italiano resta fermo al palo. Uno smacco per Giuseppe Conte che aveva impostato tutto il suo intervento in aula di oggi proprio sul Piano italiano, esaltandolo anche per dimostrare quanto secondario sia lo scontro sulla riforma del Mes. Lo farà lo stesso ma con la sua bozza congelata in attesa di sbloccare la situazione l’effetto sarà ben diverso. Anche perché in aula prenderà la parola anche Matteo Renzi e, salvo accordi in extremis, picchierà durissimo. QUANTO LA … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Ilitaliano resta fermo al palo. Uno smacco per Giuseppe Conte che aveva impostato tutto il suo intervento in aula di oggi proprio sul Piano italiano, esaltandolo anche per dimostrare quanto secondario sia lo scontro sulla riforma del Mes. Lo farà lo stesso ma con la sua bozza congelata in attesa di sbloccare la situazione l’effetto sarà ben diverso. Anche perché in aula prenderà la parola anche Matteoe, salvo accordi in extremis, picchierà durissimo. QUANTO LA … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

marosa259 : [Il caso] Italia viva stoppa Conte: no a strutture speciali con poteri in deroga per la gestione dei 209 miliardi e… - eunewsit : #RecoveryPlan , @matteorenzi stoppa @GiuseppeConteIT sulla governance e manda a vuoto il Consiglio dei Ministri. D… - mimkadin : RT @rosadineve: Bene la decisione di #ItaliaViva Non si può continuare a prendere in giro gli italiani con l'abbaglio della nomina di commi… - TwitPaola2 : RT @rosadineve: Bene la decisione di #ItaliaViva Non si può continuare a prendere in giro gli italiani con l'abbaglio della nomina di commi… - GiovanniG1950 : RT @rosadineve: Bene la decisione di #ItaliaViva Non si può continuare a prendere in giro gli italiani con l'abbaglio della nomina di commi… -