Messi esempio di sportività: il suo gesto e le parole a Buffon dopo lo 0-3 dalla Juve (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Va dato risalto, nel modo più assoluto, al gesto di Messi, considerando il fatto che il campione argentino dopo una cocente sconfitta come quella rimediata dal suo Barcellona in Champions League ha deciso di dirigersi verso Buffon e di regalargli la sua maglia, con il classico gesto dello scambio che raramente è iniziativa dello sconfitto in circostanze di questo tipo. Soprattutto dopo una batosta così netta e pesante come quella arrivata al Camp Nou. Alcune TV hanno staccato immediatamente il collegamento dopo il fischio finale della partita, perdendosi in questo modo il gesto di Messi che si è congratulato con una leggenda vivente come Buffon, prima di regalargli la sua maglia e fargli i complimenti. Nessuno, in casa ... Leggi su bufale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Va dato risalto, nel modo più assoluto, aldi, considerando il fatto che il campione argentinouna cocente sconfitta come quella rimediata dal suo Barcellona in Champions League ha deciso di dirigersi versoe di regalargli la sua maglia, con il classicodello scambio che raramente è iniziativa dello sconfitto in circostanze di questo tipo. Soprattuttouna batosta così netta e pesante come quella arrivata al Camp Nou. Alcune TV hanno staccato immediatamente il collegamentoil fischio finale della partita, perdendosi in questo modo ildiche si è congratulato con una leggenda vivente come, prima di regalargli la sua maglia e fargli i complimenti. Nessuno, in casa ...

