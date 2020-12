Lo studio come cura: la sfida vinta di Lorenzo, laureato in ospedale (Di martedì 8 dicembre 2020) Il ventiquattrenne di Ravenna, che ha subito due interventi per un tumore benigno al femore, porta a termine i suoi studi nel nosocomio di Forlì. Foto (Il Resto del Carlino)Non è stata una sfida ma il perseguimento di un sogno. La storia di Lorenzo, ventiquattrenne di Ravenna, è come la definisce lui stesso: un messaggio di speranza. Un segno tangibile di come la forza di volontà possa essere più forte della malattia. Lui, giovanissimo ma già da diversi mesi in lotta contro un tumore, la sua forza l’ha tirata fuori dalla sua passione. Lo studio, duro e rigoroso, lo ha accompagnato nel rush finale verso la laurea. Fianco a fianco con un ospite indesiderato al quale lui ha risposto andando a prendersi ciò che voleva. Una laurea in Giurisprudenza ottenuta in ospedale a ... Leggi su chenews (Di martedì 8 dicembre 2020) Il ventiquattrenne di Ravenna, che ha subito due interventi per un tumore benigno al femore, porta a termine i suoi studi nel nosocomio di Forlì. Foto (Il Resto del Carlino)Non è stata unama il perseguimento di un sogno. La storia di, ventiquattrenne di Ravenna, èla definisce lui stesso: un messaggio di speranza. Un segno tangibile dila forza di volontà possa essere più forte della malattia. Lui, giovanissimo ma già da diversi mesi in lotta contro un tumore, la sua forza l’ha tirata fuori dalla sua passione. Lo, duro e rigoroso, lo ha accompagnato nel rush finale verso la laurea. Fianco a fianco con un ospite indesiderato al quale lui ha risposto andando a prendersi ciò che voleva. Una laurea in Giurisprudenza ottenuta ina ...

viaconme_ : RT @eccebrutale: ciao ragazzi volevo solo ricordarvi che abbiamo 168 ore alla settimana: 40 lavoro/studio 7 allenamento 56 sonno rimangono… - nikovabanks_ : Franceska pepe si è rifiutata di entrare in studio perché ha detto che li si respira un'energia brutta. E COME DARLE TORTO #GFVIP - yellowbricksss : @starkbuckz studio come una pazza?? - ElaisianIT : RT @ItaliaCamp: Si è conclusa la 4ª edizione dell’Investing for Good, il laboratorio che abbiamo sviluppato per far conoscere la finanza d’… - Vivina102 : RT @inlovewithfede_: ciao ragazzi volevo solo ricordarvi che abbiamo 168 ore alla settimana: 40 lavoro/studio 56 sonno Rimangono 72 ore pe… -