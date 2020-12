Le sanzioni vanno dai 400 ai 3000 euro (Di martedì 8 dicembre 2020) Da 400 a 3000 euro, le sanzioni amministrative previste per chi non rispetta il dpcm Natale. Dpcm Natale, le sanzioni previste per chi viola i divieti su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Da 400 a, leamministrative previste per chi non rispetta il dpcm Natale. Dpcm Natale, lepreviste per chi viola i divieti su Notizie.it.

DariaCarta : @SkyTG24 Nell' ultimo Dpcm se non erro le sanzioni non sono contemplate . Perciò, a chi vanno quei soldi? - DariaCarta : Ma nell' ultimo Dpcm non sono contemplate le sanzioni. Perciò a chi vanno quei soldi? - Mardom74 : @chetempochefa @RobertoBurioni E appena allargano leggermente le maglie (leggasi regioni che cambiano di colore) va… - gioalbarosa : Nel decreto di Natale ci sono i divieti agli spostamenti ma non le sanzioni @sole24ore - LoSchimme : Sanzioni fiscali: quando vanno in prescrizione? -

Ultime Notizie dalla rete : sanzioni vanno Sanzioni fiscali: quando vanno in prescrizione? La Legge per Tutti Dpcm Natale, le sanzioni previste per chi viola i divieti

Linea dura del governo per il dpcm Natale, le sanzioni amministrative previste per chi viola le misure vanno da 400 a 3000 euro.

Covid: festa abusiva nel Trapanese, denunce e sanzioni

Durante il fine settimana appena trascorso, i carabinieri della provincia di Trapani, hanno svolto una serie di controlli finalizzati ...

Linea dura del governo per il dpcm Natale, le sanzioni amministrative previste per chi viola le misure vanno da 400 a 3000 euro.Durante il fine settimana appena trascorso, i carabinieri della provincia di Trapani, hanno svolto una serie di controlli finalizzati ...