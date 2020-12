La Consob dichiara guerra alle truffe nel trading online (Di martedì 8 dicembre 2020) Il periodo di lockdown e la seguente abitudine al lavoro da casa hanno portato ulteriore interesse nei confronti del mondo del trading online. La possibilità di investire da casa è diventata all’improvviso ancora più attraente ed il nuovo tempo libero a disposizione si è tradotto in visite su visite a diversi portali dedicati proprio agli investimenti online. Purtroppo questa affluenza ha dato spazio e visibilità anche a realtà illegali e truffaldine: i numeri riportati da ilsole24ore parlano infatti di una crescita del 30% di frodi economiche a danno dei risparmiatori. Per non parlare poi degli innumerevoli fenomeni di cattiva informazione: sono infatti fin troppe le realtà che parlano del trading online come se fosse una specie di panacea miracolosa, un modo rapido e indolore per fare soldi veloci ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 8 dicembre 2020) Il periodo di lockdown e la seguente abitudine al lavoro da casa hanno portato ulteriore interesse nei confronti del mondo del. La possibilità di investire da casa è diventata all’improvviso ancora più attraente ed il nuovo tempo libero a disposizione si è tradotto in visite su visite a diversi portali dedicati proprio agli investimenti. Purtroppo questa affluenza ha dato spazio e visibilità anche a realtà illegali e truffaldine: i numeri riportati da ilsole24ore parlano infatti di una crescita del 30% di frodi economiche a danno dei risparmiatori. Per non parlare poi degli innumerevoli fenomeni di cattiva informazione: sono infatti fin troppe le realtà che parlano delcome se fosse una specie di panacea miracolosa, un modo rapido e indolore per fare soldi veloci ...

CorriereCitta : La Consob dichiara guerra alle truffe nel trading online - EBamusement : RT @ricpuglisi: Perché mai il dottor Marcello Minenna medesimo dichiara in pubblico DI AVERE PRESO UNA CATTEDRA ALLA LONDON SCHOOL OF ECONO… - Angela3v999 : RT @ricpuglisi: Perché mai il dottor Marcello Minenna medesimo dichiara in pubblico DI AVERE PRESO UNA CATTEDRA ALLA LONDON SCHOOL OF ECONO… - MaurilioVitto : RT @ricpuglisi: Perché mai il dottor Marcello Minenna medesimo dichiara in pubblico DI AVERE PRESO UNA CATTEDRA ALLA LONDON SCHOOL OF ECONO… - mrcllznn : RT @ricpuglisi: Perché mai il dottor Marcello Minenna medesimo dichiara in pubblico DI AVERE PRESO UNA CATTEDRA ALLA LONDON SCHOOL OF ECONO… -

Ultime Notizie dalla rete : Consob dichiara La Consob dichiara guerra alle truffe nel trading online Il Corriere della Città Requisitoria sul crac della Bpvi «Bankitalia inconsapevole»

ma di cosa stiamo parlando quando si tratta di fornire documenti alla consap sulle violazioni massive BPVI? Requisitoria sul crac della Bpvi < > - Il Matt ...

Patrimoniale? Il piano B della sinistra: riforma del catasto, ecco quali contribuenti vengono colpiti

Occorre dare atto di una cosa, ai sinistri tassatori : non si fanno mai cogliere alla sprovvista, hanno sempre un piano B pronto. Ieri la ...

ma di cosa stiamo parlando quando si tratta di fornire documenti alla consap sulle violazioni massive BPVI? Requisitoria sul crac della Bpvi <