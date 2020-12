Il mercato del greggio reagisce alle notizie sui vaccini e ai prossimi dati sugli inventari USA (Di martedì 8 dicembre 2020) I prezzi del petrolio greggio hanno esteso le perdite di questa settimana. Il WTI è in calo dello 0,33% a 45,47$ e, allo stesso modo, il Brent è sceso dello 0,14% a 48,52$. Il continuo ottimismo indotto dalla vaccinazione ha mantenuto i petroli di riferimento rispettivamente al di sopra dei livelli di prezzo psicologico di 45$ e 48$. Tuttavia, l’aumento dei casi COVID-19 ha un impatto sul mercato. Gli investitori attendono con impazienza i prossimi dati sulle scorte di petrolio greggio degli Stati Uniti. Prezzi del petrolio greggioIl petrolio greggio dipende dal virus Il mercato del greggio ha risentito in egual misura dell’impatto dell’ottimismo sui vaccini e del pessimismo indotto dal virus. Da un lato, Brent ... Leggi su invezz (Di martedì 8 dicembre 2020) I prezzi del petroliohanno esteso le perdite di questa settimana. Il WTI è in calo dello 0,33% a 45,47$ e, allo stesso modo, il Brent è sceso dello 0,14% a 48,52$. Il continuo ottimismo indotto dalla vaccinazione ha mantenuto i petroli di riferimento rispettivamente al di sopra dei livelli di prezzo psicologico di 45$ e 48$. Tuttavia, l’aumento dei casi COVID-19 ha un impatto sul. Gli investitori attendono con impazienza isulle scorte di petroliodegli Stati Uniti. Prezzi del petrolioIl petroliodipende dal virus Ildelha risentito in egual misura dell’impatto dell’ottimismo suie del pessimismo indotto dal virus. Da un lato, Brent ...

Ultime Notizie dalla rete : mercato del Torna il mercato del giovedì: dal 10 dicembre bancarelle in città, con modifiche agli spazi di via Verdi l'Adige - Quotidiano indipendente del Trentino Alto Adige Immacolata, Fiorita aperta alle sole autorità

La festività dell’Immacolata sarà l’occasione giusta per dedicarsi allo shopping natalizio in sicurezza nel centro commerciale naturale di Castel San Pietro Terme. Nell’accogliente centro storico vest ...

Per BlackRock l’Asia è da comprare

Gli esperti di BlackRock hanno reso note le proprie aspettative per il 2021. Il rischio resta in portafoglio, Asia meglio degli Usa e dell'Europa.

La festività dell'Immacolata sarà l'occasione giusta per dedicarsi allo shopping natalizio in sicurezza nel centro commerciale naturale di Castel San Pietro Terme. Nell'accogliente centro storico vest ...

Gli esperti di BlackRock hanno reso note le proprie aspettative per il 2021. Il rischio resta in portafoglio, Asia meglio degli Usa e dell'Europa.