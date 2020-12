I Cinque Stelle verso l’accordo sul Mes, Di Maio: “E’ segno di responsabilità, sarà un voto sul Governo” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Movimento Cinque Stelle in seguito alla mediazione del senatore Barbara Lezzi sembra aver trovato un punto di intesa con il Governo Conte sul Mes. Il voto per la riforma del Fondo salva stati si terrà domani e, proprio in Zona Cesarini, il Movimento Cinque Stelle sembra aver trovato un’intesa sul Mes, il famigerato fondo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Movimentoin seguito alla mediazione del senatore Barbara Lezzi sembra aver trovato un punto di intesa con il Governo Conte sul Mes. Ilper la riforma del Fondo salva stati si terrà domani e, proprio in Zona Cesarini, il Movimentosembra aver trovato un’intesa sul Mes, il famigerato fondo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Linkiesta : In vista del voto sulla riforma dell’ex Fondo Salva Stati, Vito Crimi prospetta la formula dell’espulsione per anti… - alexbarbera : Ha avuto il sì alla norma salva Mediaset, ha atteso il via libera alla riforma dell’Eurogruppo, ha osservato i Cinq… - LegaSalvini : ??Sondaggi, la Lega di Salvini torna a volare. Ancora un crollo per il Movimento Cinque Stelle - marco60646081 : @rudylegh @MediasetTgcom24 Ma informati tu, non si parla di chi ha rubato ma di chi decide se alzarlo o meno e che… - Franc_Pon : RT @lucabattanta: Il movimento cinque stelle non è riuscito a fare la scalata ostile al PD. Il PD ha fatto la scalata ostile sui 5stelle -