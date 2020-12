‘Gf Vip 5’, ventiquattresima puntata: emozionante incontro tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci abbandona definitivamente la Casa (e scatta il catfight con Antonella Elia), i nominati sono… (Di martedì 8 dicembre 2020) È appena terminata la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip 5 con l’ormai consueto appuntamento del lunedì, con al timone Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionisti Antonella Elia e Pupo. La serata ha preso il via con il capitolo dedicato ai Gregorelli, ovvero Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci che hanno trascorso un giorno nel Cucurio dove hanno avuto modo di ripercorrere la loro amicizia speciale nata all’interno della Casa e le loro emozioni; tutto ciò perché Elisabetta venerdì scorso aveva comunicato ai compagni di avventura e al conduttore la sua volontà di abbandonare il gioco – visto il prolungamento del reality fino a febbraio – per la forte mancanza che sente nei confronti del figlio Nathan Falco, ... Leggi su isaechia (Di martedì 8 dicembre 2020) È appena terminata ladel Grande Fratello Vip 5 con l’ormai consueto appuntamento del lunedì, con al timone Alfonso Signorini, accompagnato dai due opinionistie Pupo. La serata ha preso il via con il capitolo dedicato ai Gregorelli, ovvero Pierpaolo Pretelli edche hanno trascorso un giorno nel Cucurio dove hanno avuto modo di ripercorrere la loro amicizia speciale nata all’interno dellae le loro emozioni; tutto ciò perchévenerdì scorso aveva comunicato ai compagni di avventura e al conduttore la sua volontà dire il gioco – visto il prolungamento del reality fino a febbraio – per la forte mancanza che sente nei confronti del figlio Nathan Falco, ...

