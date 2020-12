Coronavirus, il premier Conte non è stato contagiato (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è risultato negativo al tampone dopo che nella giornata di ieri la ministra Lamorgese era stata contagiata. Covid, il presidente Conte è risultato negativo al tampone molecolare su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 8 dicembre 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppeè risultato negativo al tampone dopo che nella giornata di ieri la ministra Lamorgese era stata contagiata. Covid, il presidenteè risultato negativo al tampone molecolare su Notizie.it.

adam6247903 : Coronavirus, Giuseppe Conte si è sottoposto al tampone: esito negativo per il premier - attiliolioi : RT @guidobodrato: @PLCastagnetti In Germania ed in Francia, non si pensa di usare il CoronaVirus per fare dimettere il premier..Ed il premi… - guidobodrato : @PLCastagnetti In Germania ed in Francia, non si pensa di usare il CoronaVirus per fare dimettere il premier..Ed il… - CCanadese : Il premier Trudeau assicura: vaccino in arrivo - Luongo11 : RT @Codacons: In un momento di grave emergenza non è possibile dipendere da soggetti privati: bisogna garantire la produzione massiccia sen… -