Alessandro Borghese indagato per false fatture, lui rivela: “Fregato da uno di famiglia” (Di martedì 8 dicembre 2020) In queste ore, Alessandro Borghese ha ricevuto un avviso di garanzia in quanto indagato per false fatture. La Procura di Milano ha avviato delle indagini sullo chef in seguito alla fuoriuscita di incongruenze notate sul suo conto corrente. Il tutto è capitato in concomitanza del ritorno del programma Quattro Ristoranti. Il protagonista è indagato insieme a sua moglie Vilma Oliverio e, stando a quanto rivelato dal diretto interessato, pare sia stato fregato da una persona a lui molto cara. Si tratta del suo commercialista, nonché amico di famiglia. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Le indagini su Alessandro Borghese Il famoso chef Alessandro Borghese è stato accusato di aver falsificato delle ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 8 dicembre 2020) In queste ore,ha ricevuto un avviso di garanzia in quantoper. La Procura di Milano ha avviato delle indagini sullo chef in seguito alla fuoriuscita di incongruenze notate sul suo conto corrente. Il tutto è capitato in concomitanza del ritorno del programma Quattro Ristoranti. Il protagonista èinsieme a sua moglie Vilma Oliverio e, stando a quantoto dal diretto interessato, pare sia stato fregato da una persona a lui molto cara. Si tratta del suo commercialista, nonché amico di famiglia. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Le indagini suIl famoso chefè stato accusato di aver falsificato delle ...

