Accoltellato in centro città, perde la vita giovane 26enne. Il motivo è assurdo… (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancona, in città una tragedia in pieno giorno: ucciso giovane 26enne Accoltellato dall’ “amico” per motivi futili. Una tragedia oggi si è consumata ad Ancona, in pieno giorno. Un diverbio tra due amici sfociato in una lite accesa che ha provocato una vittima, di cui ancora si sconoscono i dati anagrafici. L’assassino ha la stessa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 8 dicembre 2020) Ancona, inuna tragedia in pieno giorno: uccisodall’ “amico” per motivi futili. Una tragedia oggi si è consumata ad Ancona, in pieno giorno. Un diverbio tra due amici sfociato in una lite accesa che ha provocato una vittima, di cui ancora si sconoscono i dati anagrafici. L’assassino ha la stessa L'articolo proviene da YesLife.it.

serenel14278447 : Aggressione in centro a Milano: accoltellato 23enne, è in condizioni gravissime - GmTafalia66 : RT @claudio_2022: Notte di sangue in centro a Milano: Ragazzo aggredito e accoltellato davanti all'ospedale. - alcinx : RT @rep_milano: Milano, accoltellato nella notte in centro: grave 23enne [di Ilaria Carra] [aggiornamento delle 12:28] - claudio_2022 : Notte di sangue in centro a Milano: Ragazzo aggredito e accoltellato davanti all'ospedale. - rep_milano : Milano, accoltellato nella notte in centro: grave 23enne [di Ilaria Carra] [aggiornamento delle 12:28] -