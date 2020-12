Universal Music acquisisce intera discografia di Bob Dylan (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Universal Music Publishing ha acquisito l'intero catalogo delle canzoni di Bob Dylan. Si tratta di oltre 600 diritti d'autore che coprono una carriera di 60 anni, dalla pietra miliare del 1962 "Blowin' in the wind" all'epico 'Murder most foul' del 2020. E ancora classici come "The Times They Are A-Changin'" e "Like a Rolling Stone". Secondo il New York Times si parla di una cifra che si aggira intorno ai 300 milioni di dollari, la più grande acquisizione di sempre di diritti Musicali in un singolo atto."Non è un segreto che l'arte di scrivere canzoni sia la chiave fondamentale di tutta la grande Musica, nè è un segreto che Bob sia uno dei più grandi praticanti di quell'arte - ha detto Sir Lucian Grainge, presidente e Ceo di Universal Music Group -. Brillanti e ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) LaPublishing ha acquisito l'intero catalogo delle canzoni di Bob. Si tratta di oltre 600 diritti d'autore che coprono una carriera di 60 anni, dalla pietra miliare del 1962 "Blowin' in the wind" all'epico 'Murder most foul' del 2020. E ancora classici come "The Times They Are A-Changin'" e "Like a Rolling Stone". Secondo il New York Times si parla di una cifra che si aggira intorno ai 300 milioni di dollari, la più grande acquisizione di sempre di dirittiali in un singolo atto."Non è un segreto che l'arte di scrivere canzoni sia la chiave fondamentale di tutta la grandea, nè è un segreto che Bob sia uno dei più grandi praticanti di quell'arte - ha detto Sir Lucian Grainge, presidente e Ceo diGroup -. Brillanti e ...

Corriere : Bob Dylan vende l’intero catalogo alla Universal Music per 300 milioni di dollari: è record - Agenzia_Ansa : #BobDylan vende l'intero catalogo a Universal Music Oltre 600 canzoni in 60 anni carriera #ANSA - modiamo : Bob Dylan vende l'intero catalogo a Universal Music - Musica - ANSA - euronewsit : Acquisiti i diritti di pubblicazione di circa 600 brani per uno spaccato di storia musicale lungo 60 anni - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Bob Dylan vende il suo catalogo alla Universal Music 600 brani per circa 60… -

Ultime Notizie dalla rete : Universal Music Bob Dylan vende l'intero catalogo a Universal Music Agenzia ANSA Universal Music acquisisce intera discografia di Bob Dylan

Seicento diritti d'autore in 60 anni, 300 milioni di dollari. Da "Blowin' in the wind" del 1962 all'epico 'Murder most foul' del 2020 ...

Bob Dylan vende i diritti del suo catalogo musicale alla Universal Music, un accordo da Guinness dei primati

300 milionn accordo da Guinness che copre l'intera carriera del 79enne Premio Nobel, dai primi brani dell'inizio degli anni Sessanta all'ultimo album "Rough and Rowdy Ways" composto durante la pandemi ...

Seicento diritti d'autore in 60 anni, 300 milioni di dollari. Da "Blowin' in the wind" del 1962 all'epico 'Murder most foul' del 2020 ...300 milionn accordo da Guinness che copre l'intera carriera del 79enne Premio Nobel, dai primi brani dell'inizio degli anni Sessanta all'ultimo album "Rough and Rowdy Ways" composto durante la pandemi ...