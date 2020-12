Terremoto in Toscana: scossa di magnitudo 3.2 risveglia la Regione all’alba (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa mattina, all’alba, una scossa di Terremoto con magnitudo 3.2 ha risvegliato gli abitanti del nord della Toscana. Il nord della Toscana risvegliato da una scossa di Terremoto Dopo il recente Terremoto avvertito in provincia di Siena due giorni fa, oggi, lunedì 7 dicembre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in Toscana ha registrato una nuova scossa di magnitudo 3.2 della scala Richter. Il Terremoto è stato avvertito alle 5.55 del mattino, e, stando ai primi rilievi del’Ingv, la profondità a cui è avvenuto è di 6 chilometri. I comuni nei pressi dell’epicentro del sisma sono quelli a nord della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Questa mattina,, unadicon3.2 hato gli abitanti del nord della. Il nord dellato da unadiDopo il recenteavvertito in provincia di Siena due giorni fa, oggi, lunedì 7 dicembre, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia inha registrato una nuovadi3.2 della scala Richter. Ilè stato avvertito alle 5.55 del mattino, e, stando ai primi rilievi del’Ingv, la profondità a cui è avvenuto è di 6 chilometri. I comuni nei pressi dell’epicentro del sisma sono quelli a nord della ...

CiaoKarol : Terremoto. Scossa questa mattina in Toscana, magnitudo 3.2: Terremoto questa mattina in Toscana, magnitudo 3.2 TOSC… - Daniela94978980 : RT @NOTIZIEWEBLIVE: #Terremoto #Toscana Oggi: epicentro tra #Lunigiana e #Garfagnana - - CiaoKarol : ++ Terremoto. Scossa questa mattina in Toscana ++ - BinaryOptionEU : RT '#Terremoto di magnitudo 3,2 in #Toscana - zazoomblog : Terremoto di 32 magnitudo in Toscana - #Terremoto #magnitudo #Toscana -