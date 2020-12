Pigiama Rave | Saverio Raimondo porta il suo late night show sulla Rai

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Stasera debutta, ilcondotto da. La nuova trasmissione del comico romano classe 1984 andrà in onda in seconda serata su Rai 4, ogni lunedì a partire dalle ore 23:15. In merito alle anticipazioniprima puntata, grazie alle indiscrezioni rite da TVBlog sappiamo chesarà collegato da casa e intratterrà i telespettatori con interviste scanzonate a personaggi famosi dello spettacolo. Stando sempre ai primissimi spoiler sull’inedito programma, gli ospiti saranno invitati dal padrone di casa a mostrare (e raccontare) alcuni degli angoli più inediti delle loro abitazioni. Alle origini diIl...