Milano Impresa e innovazione | accordi per big data in sanità e lega per meccanica

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 8 dicembre 2020) Nuovo ‘disco verde’ da parte della Giunta regionale della Lombardia all’approvazione – su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli – di due ulteriori schemi d’accordo per l’e l’. Il primo è tra il Ministero dello Sviluppo economico, Regione Lombardia, Regione Lazio, Regione Liguria e società capofila Bracco spa.Il secondo tra Ministero dello Sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, Regione Lazio e società capofila Beamit. Lo sforzo finanziario per Regione Lombardia è pari a euro 109.300,95 euro. Intelligenza artificiale perIl progetto di Bracco spa si propone di definire un’infrastruttura tecnologica collaborativa per la raccolta di bigclinici, costituiti da immagini biomedicali radiologiche o istopatologiche ed altri dati ...