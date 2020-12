Mestieri: da bottega rinascimentale ad artigiano tecnologico, al via call del Cad (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Diventare artigiani digitali, dare una prospettiva di sviluppo tecnologico alla manifattura che da secoli è l'anima del made in Italy, proiettando nel futuro il modello della bottega rinascimentale. Torna grazie al Cad, Centro per l'artigianato digitale fondato da Medaarch a Cava de' Tirreni, la possibilità di diventare artigiani 4.0. E' infatti aperta fino al 16 gennaio prossimo la terza edizione della call che permette ad artigiani, professionisti, aziende, startup e maker di ottenere un posto nell'incubatore di Cava de' Tirreni che dal 2018 è all'origine di numerose storie di successo e di rilancio, avendo formato e accompagnato alla transizione verso il digitale e le tecnologie dell'innovazione decine di artigiani in tutto il Sud Italia e non soltanto. Cad nasce da un'idea di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Diventare artigiani digitali, dare una prospettiva di sviluppoalla manifattura che da secoli è l'anima del made in Italy, proiettando nel futuro il modello della. Torna grazie al Cad, Centro per l'artigianato digitale fondato da Medaarch a Cava de' Tirreni, la possibilità di diventare artigiani 4.0. E' infatti aperta fino al 16 gennaio prossimo la terza edizione dellache permette ad artigiani, professionisti, aziende, startup e maker di ottenere un posto nell'incubatore di Cava de' Tirreni che dal 2018 è all'origine di numerose storie di successo e di rilancio, avendo formato e accompagnato alla transizione verso il digitale e le tecnologie dell'innovazione decine di artigiani in tutto il Sud Italia e non soltanto. Cad nasce da un'idea di ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Diventare artigiani digitali, dare una prospettiva di sviluppo tecnologico alla manifattura che da secoli è ...

