Luiss SEP | manovra e piano Recovery sotto la lente

(Di lunedì 7 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Legge di bilancio per il 2021 “non appare in grado di fungere da ponte fra l’emergenza di oggi e lo sviluppo dei prossimi anni” e le scelte, finora effettuate per predisporre una bozza delNazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “non appaiono efficaci nè suldella governance nè su quello della predisposizione di un numero limitato di progetti strategici”. Questa la fotografia scattata dalla School of European Political Economy (SEP) dell’Universitàche mettelale politiche economiche del Governo e le attività in corso per l’utilizzo dei fondi europei di Next Generation Eu. I due aspetti, Legge di bilancio e PNRR sono tra loro profondamente intrecciati perchè gran parte delle risorse messe a disposizione dello stato per il prossimo anno provengono ...

