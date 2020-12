Lamorgese positiva al COVID, Bonafede e Di Maio in isolamento (Di lunedì 7 dicembre 2020) è una notizia che colpisce di sorpresa. Purtroppo, in tempi di pandemia il virus interferisce anche con le attività di governo, ed anche direttamente. Boris Johnson, Trump, Bolsonaro… molti capi di stato e politici nell’esercizio delle funzioni hanno scoperto, direttamente nei luoghi istituzionali, la brutta notizia. Ogni Stato ha dei precisi, come purtroppo sappiamo bene in questi tempi pandemici, protocolli per gestire il contagio nel modo migliore per i contagiati e per i contatti immediati. In questo caso i ministri si sottopongono a tampone molecolare ogni dieci giorni, ricevendone il risultato il prima possibile, in questo caso in giornata. La mattina di Lunedì 7 Dicembre, oggi, scadeva quindi il decimo giorno, e come sempre il Ministro degli Interni ha effettuato il suo tampone, che negli altri casi dall’inizio della Pandemia ad oggi era risultato negativo. Durante il Consiglio ... Leggi su bufale (Di lunedì 7 dicembre 2020) è una notizia che colpisce di sorpresa. Purtroppo, in tempi di pandemia il virus interferisce anche con le attività di governo, ed anche direttamente. Boris Johnson, Trump, Bolsonaro… molti capi di stato e politici nell’esercizio delle funzioni hanno scoperto, direttamente nei luoghi istituzionali, la brutta notizia. Ogni Stato ha dei precisi, come purtroppo sappiamo bene in questi tempi pandemici, protocolli per gestire il contagio nel modo migliore per i contagiati e per i contatti immediati. In questo caso i ministri si sottopongono a tampone molecolare ogni dieci giorni, ricevendone il risultato il prima possibile, in questo caso in giornata. La mattina di Lunedì 7 Dicembre, oggi, scadeva quindi il decimo giorno, e come sempre il Ministro degli Interni ha effettuato il suo tampone, che negli altri casi dall’inizio della Pandemia ad oggi era risultato negativo. Durante il Consiglio ...

