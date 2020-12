La madre di Daisy Coleman suicida | quando il dolore è troppo forte

Leggi su dilei

(Di lunedì 7 dicembre 2020) La notizia del suicidio di Melindaè una di quelle che non si vorrebbe mai leggere. La donna si è tolta la vita domenica sera, quattro mesi dopo la morte, sempre, della figlia. Melindanon ha resistito, non ce l’ha fatta a sopportare il, ad andare avanti. A sopravvivere. E in fondo il concetto stesso di sopravvivenza include un senso di vuoto, di sofferenza, di non vita. “Penso che abbia immaginato che potessi vivere senza di lei, ma non posso”, aveva scritto dopo la scomparsa della sua bambina. Una frase che oggi sembra una sentenza. Melinda non è riuscita in questi quattro mesi a vivere senza, non senza pensare a lei ogni giorno. Finché ilsi è fatto, evidentemente, insopportabile. Tutta la ...