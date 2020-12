La Cina possiede DOMINION e controlla tutti i funzionari che gestiscono le macchine

Leggi su databaseitalia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Altre sostituzioni nel comitato consultivo della difesa. – Tramite Federal News Network : Il Pentagono ha nominato due stretti alleati del presidente Donald Trump, Corey Lewandowski e David Bossie, in un comitato consultivo per la difesa, continuando un’epurazione post-elettorale nelle ultime settimane dell’amministrazione. Il segretario alla Difesa in carica, Christopher Miller, che è stato insediato da Trump il 9 novembre dopo aver licenziato l’allora segretario alla Difesa Mark Esper, ha dichiarato venerdì che nove membri del Consiglio di affari della difesa sono stati sostituiti con la nomina di 11 nuovi membri. Lewandowski e Bossie sono tra i più accesi sostenitori di Trump. Gli altri nove nominati sono Henry Dreifus, Robert McMahon, Cory Mills, Bill Bruner, Christopher Shank, Joseph Schmidt, Keary Miller, Alan Weh e Earl Matthews. Ilè di ...